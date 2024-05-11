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Главное Мир

Эмир Кувейта велел распустить парламент

Эмир Кувейта велел распустить парламент

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах распустил национальное собрание Кувейта. Об этом сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.

Эмир также приостановил действие некоторых положений конституции на срок не более четырех лет. По словам шейха, этот период будет использован для пересмотра «всех аспектов демократического процесса» в Кувейте.

«Я никогда не позволю злоупотреблению демократией разрушить государство, потому что интересы народа Кувейта превыше всего», — заявил эмир.

Временно полномочия состоящего из 49 членов нацсобрания на себя возьмут непосредственно глава страны и кабинет министров. Решение о роспуске парламента эмир назвал трудным, но необходимым для «спасения страны и защиты ее интересов».

По данным портала The National News, эти изменения в стране возникли из-за напряженных отношений между парламентом и новым премьер-министром Ахмедом аль-Абдуллой ас-Сабахом, назначенным в апреле.

Последний раз парламент Кувейта распускали в феврале 2024 года. Тогда причиной перестановок стало заявление депутата Абдула Карима Аль Кандари, в котором он якобы оскорбил эмира.

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