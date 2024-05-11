В Бразилии во время наводнения в прямом эфире спасли лошадь (видео)

Бразильские спасатели провели операцию по вызволению лошади из плена разрушительного наводнения, сообщило агентство Associated Press. Кобыла провела на крыше жилого дома несколько дней, став настоящим героем соцсетей.
К моменту прибытия спасательной группы животное находилось в обессиленном состоянии. Участвующим в операции ветеринарам пришлось усыпить лошадь, чтобы погрузить её на надувной плот. Все действия транслировались в прямом эфире местного телевидения.
Сейчас копытное находится на суше и восстанавливается после тяжёлого испытания судьбы. Пользователи Всемирной паутины дали животному кличку Карамело.
🇧🇷 | ÚLTIMA HORA: El caballo varado en un techo en Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, finalmente fue rescatado. pic.twitter.com/eXIEEspcYs
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 9, 2024