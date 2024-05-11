В Бразилии во время наводнения в прямом эфире спасли лошадь (видео)

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Бразильские спасатели провели операцию по вызволению лошади из плена разрушительного наводнения, сообщило агентство Associated Press. Кобыла провела на крыше жилого дома несколько дней, став настоящим героем соцсетей.

К моменту прибытия спасательной группы животное находилось в обессиленном состоянии. Участвующим в операции ветеринарам пришлось усыпить лошадь, чтобы погрузить её на надувной плот. Все действия транслировались в прямом эфире местного телевидения.

Сейчас копытное находится на суше и восстанавливается после тяжёлого испытания судьбы. Пользователи Всемирной паутины дали животному кличку Карамело.