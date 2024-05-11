В посольстве Азербайджана в США почтили память Гейдара Алиева (фото)

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В посольстве Азербайджана в США состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие посол Хазар Ибрагим, военный атташе Рустам Гёзалов и представители азербайджанской диаспоры, проживающей в этой стране. Об этом сообщает «Репорт».

Участники мероприятия минутой молчания почтили память великого лидера, возложили цветы к его бюсту в административном здании диппредставительства.

Посол Х.Ибрагим отметил, что благодаря решительной борьбе общенационального лидера азербайджанский народ успешно преодолел сложные исторические и политические испытания, а беспримерные заслуги великого лидера навсегда останутся в памяти нашего народа. Говоря о гениальных идеях Гейдара Алиева, посол подчеркнул, что его политический курс успешно продолжает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В завершение официальной части мероприятия был показан подготовленный Министерством иностранных дел Азербайджана видеоролик о внешнеполитической деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.