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Минобороны США назвали суммарный объем помощи Украине с 2022 года

Минобороны США назвали суммарный объем помощи Украине с 2022 года

Суммарный объем помощи Украине от США за все время нахождения на посту американского президента Джо Байдена превысил $51,3 млрд.

Такие цифры фигурируют в отчете министерства обороны Соединенных Штатов, передает «Газета.ру».

«США передали свыше $51,3 млрд в качестве помощи Украине», — отмечается в документе.

Согласно данным Пентагона, $50,6 млрд из означенной суммы руководство республики получило после начала войны в Украине.

По информации ведомства, США передали Украине одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, 12 ракетных комплексов класса NASAMS, системы ПВО HAWK, более 2 тыс. зенитных ракет «Стингер», беспилотные летательные аппараты «Вампир», системы ПВО Avenger и др.

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