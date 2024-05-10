В Белом доме заявили, что Россия начала наступление на Харьков

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Администрация Соединенных Штатов считает, что Вооруженные силы РФ начали наступление на Харьков.

С таким утверждением выступил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Однако я могу сказать, что мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», – сказал он.

«Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться в Харькове, а также, возможно, что Россия предпримет дальнейшие шаги в ближайшие недели. <…> Приток американской помощи позволит Украине противостоять <…> в течение 2024 года», – утверждал Кирби.

По его словам, значительные объемы боеприпасов из объявленного США 24 апреля пакета военной помощи, «включая артиллерийские снаряды и ракеты для противотанковых комплексов, уже поступили в Украину».

«Украина получила [тактические баллистические ракеты] большой дальности ATACMS для использования внутри своей суверенной территории, что лишает российские войска возможности укрыться где-либо на территории Украины», – полагает представитель Белого дома.