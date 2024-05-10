На Земле началась сильная магнитная буря

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Магнитная буря сильного уровня происходит на Земле, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Согласно данным мониторинга, возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 – «экстремально сильно», а G1 – «слабо».

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Ранее ученые фиксировали мощные вспышки на Солнце.