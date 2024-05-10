Зеленский: Россия наступает, по всей линии соприкосновения тяжелые бои

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В Украине по всей линии соприкосновения идут тяжелые бои.

Об этом в своем Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

«По всей линии фронта – тяжелые бои. Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области — особое внимание», — написал Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что информация получена из доклада Главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Во время встречи они обсудили оборонные действия и возможность усиления позиций в Харьковской области. Отдельное внимание было уделено положению дел у Часова Яра.