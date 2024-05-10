«Отныне здесь ни один шаг не должен быть сделан без согласования с нами»: Ильхам Алиев на встрече с шушинцами (фото)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня приняли участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретились с первыми жителями, переселившимися в город.

Глава государства и первая леди были проинформированы о работе, проделанной в комплексе, передает Азертадж.

Было сообщено, что на начальном этапе в первый жилой комплекс согласно графику переселения были переселены 88 человек – 20 семей. Общая площадь жилого комплекса из 23 зданий составляет около 8 гектаров. Фундамент комплекса был заложен 29 августа 2021 года. Жилой комплекс состоит из 450 квартир, в том числе 28 – одно-, 195 – двух-, 190 – трех-, 30 – четырех- и 7 – пятикомнатных.

Затем глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе и квартирах.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с первыми семьями, переселившимися в Шушу.

Глава государства выступил на встрече:

-Дорогие шушинцы, добро пожаловать в Шушу.

Спустя тридцать два года вы возвращаетесь в родную Шушу. Сердечно поздравляю вас с этим прекрасным историческим событием. Тридцать два года вы жили с тоской по родине, но я знаю, что вы ни на мгновение не забывали Шушу, знали и верили, что вернетесь сюда. Я тоже знал, я тоже верил и как Президент начиная с 2003 года делал все возможное, чтобы вернуть вас и всех бывших переселенцев в родные края.

Мы готовились, усиливали нашу страну, усиливали нашу экономику, создавали мощный армейский потенциал. Самое главное, мы растили и вырастили молодое поколение, которое ценой своей жизни освободило Шушу, являющуюся сегодня источником нашей гордости, и другие земли, находившиеся в то время под оккупацией. Мы вырастили грамотное, образованное, патриотичное, физически сильное, здоровое с моральной точки зрения, честное молодое поколение, и они, пойдя грудью на врага, по моему приказу за 44 дня освободили земли. Мы в долгу перед ними за сегодняшний день, мы в долгу перед нашей славной Армией, в долгу перед нашими Вооруженными силами, в долгу перед нашими шехидами, гази. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.

Азербайджанский народ проявил такой героизм, такую самоотверженность, что сегодня весь мир говорит о сынах Азербайджана и уважает наш народ. Потому что мы восстановили свои права не путем переговоров, не за счет чьих-то уступок, а на поле боя, освободили наши города, села, пролили кровь, понесли потери. В течение 44 дней весь азербайджанский народ был сплочен в единый кулак.

Коварный враг просчитался. Они настолько поверили в выдуманные самими же мифы, что считали, что смогут навсегда сохранить наши земли под оккупацией. Стоявшие за ними их покровители – крупные державы еще больше усилили в них эту уверенность. Но мы были уверены, знали, что наступит день и мы вернемся на родные земли.

На протяжении многих лет я как президент старался, чтобы этот вопрос решился путем переговоров, и моя деятельность налицо, были проведены десятки, а то и сотни встреч, переговоров. Но все безрезультатно. Почему?! Потому что Армения, еще раз говорю, хотела навсегда сохранить наши земли под оккупацией. А стоящие за ними страны, которые якобы выступали посредниками, хотели сделать эту оккупацию вечной.

44-дневная Отечественная война – наша славная история, и азербайджанский народ всегда будет гордиться этой Победой. В течение 44 дней мы каждый день шли вперед. В отличие от армии Армении, ни один наш военнослужащий не покинул поле боя. По их собственному признанию, у них было около 12 тысяч дезертиров. Наши солдаты и офицеры наступали каждый день, и победа, завоеванная в первый же день войны – освобождение нескольких сел – продолжалась до последнего дня, а освобождение 8 ноября 2020 года города Шуша сломило хребет врагу. Враг уже понял, что больше не в силах сопротивляться, и после этого фактически сдался, подписал акт о капитуляции. И мы тогда остановили войну, потому что с первых дней войны я заявлял: пусть враг назовет нам дату, когда покинет наши земли, и в таком случае мы готовы остановить войну.

В те дни мне неоднократно поступали звонки из разных столиц, выдвигались предложения, а некоторые пытались угрожать. Но я был тверд в своей позиции и говорил об этом и во время телефонных контактов, и в то же время в своих заявлениях азербайджанскому народу: должна быть названа дата, когда враг уберется с нашей земли, тогда мы готовы остановить войну. Так и случилось. Утром 10 ноября 2020 года Армения подписала акт о капитуляции и война прекратилась.

Как вы знаете, во время войны я давал интервью многим представителям зарубежных медиа, и, конечно, вопросы были разные. Но о наших планах, связанных с войной я, естественно, ничего сказать не мог. Просто когда меня однажды спросили о Шуше, я сказал, что без Шуши наше дело останется незавершенным, и, считаю, все поняли, что мы не остановимся, пока Шуша не будет освобождена. Шуша – символ нашего несгибаемого духа. Шуша оставила такой большой след в сердце каждого гражданина Азербайджана, что без нее успешное завершение войны было невозможным.

В результате антитеррористической операции мы освободили от оккупантов наши исторические, исконные земли, еще раз продемонстрировав мощь нашего государства, его сильную политическую волю. Мы провели необходимую операцию с большим профессионализмом, мастерством и самоотверженностью, ни с кем не считаясь, не взирая ни на что, никого не боясь. Таким образом, Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет.

А сегодня начинается новая история Шуши. В своем обращении к народу 8 ноября 2020 года я сказал, что мы возродим Шушу. И сегодня мы видим возрожденную Шушу. Не только эти красивые здания, в Шуше идут широкомасштабные строительные работы. Сегодня, в день рождения великого лидера заложен фундамент третьего жилого комплекса. Фундамент второго жилого комплекса был заложен 10 мая прошлого года. В первом жилом комплексе будет построено 450 квартир, во втором – около 300, в третьем – около 500. Часть их уже готова. Сегодня вы переедете в эти квартиры. Все дома построены в прекрасном архитектурном стиле – традиционном для Шуши стиле. Условия прекрасные, и я уверен, что после долгого перерыва шушинцы будут жить здесь комфортно, будут творить, созидать, сохранять исторический облик родного города.

Созидательные работы в Шуше фактически начались сразу после окончания Второй Карабахской войны. Прежде всего нужно было проложить дорогу в Шушу, потому что, вы прекрасно знаете, до оккупации дорога проходила через территорию Ханкенди. Поэтому за короткий срок от города Физули в Шушу была построена дорога Победы. А сейчас строится более широкая магистральная автомобильная дорога. Строится прекрасная четырехполосная дорога с семью тоннелями, девятью виадуками и множеством мостов, и, она, наверное, будет готова к концу следующего года. Сразу же началась реставрация исторических памятников города Шуша. Первым был реконструирован мавзолей Вагифа, ему возвращен первоначальный вид. После этого были отреставрированы мечеть Юхары Говхар Ага, затем мечеть Саатлы. Сегодня мы провели открытие мечети Мамайы после реставрации. Уже начались работы по реконструкции в мечети Чёль Гала. Восстановлены мечеть Мехмандарова и дом Мехмандарова. Уже функционируют четыре гостиницы. Самая крупная из них – пятизвездочный отель «Шуша» сегодня отражает современный облик города. Но опять же, этот отель также построен в стиле традиционного шушинского зодчества. Сегодня после капитального ремонта также открылась баня Ширин су. Завершаются ремонтно-восстановительные работы в мечети Ашагы Говхар Ага. Разрушенный диким врагом памятник Узеиру Гаджибейли возвращен на свое место. Разрушенный армянами бюст Вагифа также был восстановлен в прежнем виде, прежней форме, изготовлен заново. Разрушенный армянами дом Узеира Гаджибейли реконструируется, он будет готов в этом году. Произошло еще несколько других важных событий.

Возрождение Шуши приобрело широкий размах. Все строится на основе очень детальных и точных планов, в соответствии с самыми современными правилами градостроительства. К этим строительно-восстановительным работам мы привлекли ведущие компании мира – не только для города Шуша, но и для всех освобожденных земель, – чтобы людям, которые долгие годы жили в тяжелых условиях – в палатках, общежитиях, детских садах, непригодных зданиях – теперь жилось хорошо, комфортно. Параллельно с этим как в Шуше, так и в других уже отстроенных городах и поселках также решаются вопросы трудоустройства, проводятся тренинги. Также очень внимательно рассматриваются вопросы обеспечения работой людей, которые вернутся сюда, и эти вопросы находят свое решение.

Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы станут одними из красивейших мест не только в Азербайджане, на Кавказе, но и в мире – самыми современными, самыми благоустроенными, самыми красивыми. Природа, живописные панорамы этих мест, зеленые массивы, родники дополняются современными зданиями, которые одновременно строятся в традиционном стиле. Создается такой красивый город, которым, я уверен, будет гордиться каждый из нас, каждый азербайджанец. Хочу еще раз сказать, что мы реализуем широкомасштабные программы на всех освобожденных землях. Сегодня Шуша – уже шестой населенный пункт, в который возвращаются бывшие переселенцы. Сегодня в то же время предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района, и до конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах.

10 мая – день рождения великого лидера дорог для каждого из нас, и, конечно же, для меня. Его самой большой мечтой было увидеть эти реалии, положить конец оккупации, и именно благодаря его деятельности мы вступили на путь развития. Вы, то есть старшее поколение, хорошо помните, какие события происходили до него – безвластие, самоуправство, хаос, борьба за власть, некомпетентность находившихся у власти трусливых, продажных людей, предателей. Все это стало причиной оккупации такого города, как Шуша, других наших городов и сел. К власти пришли случайные люди. Посты министров обороны, государственных секретарей, председателей парламента, президента заняли не получившие никакого образования, не обладавшие никаким опытом и знаниями в государственных делах люди с улицы, горькие последствия чего вкусил азербайджанский народ. Интересно, какие чувства переживает сейчас тот элемент, который обещал защитить Шушу, в противном случае пустить себе пулю в лоб? Уверен, что он не радуется этому дню. Такие, как он, остатки тандема НФА-Мусават, рвавшегося в то время к власти, большая их часть, не радовались нашей Победе, скорее, сожалели о ней. Они и по сей день пытаются бросить тень на нашу Победу, вместе с армянами пытаются принизить нашу Победу, бросить на нее тень. Именно в тот период, когда они стремились к власти, и из-за предательства, трусости тогдашнего правительства Шуша была оккупирована. Для защиты города Шуша не требовалось особо больших сил. Вы же это хорошо знаете. Шуша осталась без хозяина и сдача Шуши врагу открыла путь Народному фронту для того, чтобы прийти к власти. Теперь посмотрите на те даты, исторические события. Через несколько дней они пришли к власти, свергли эту власть, устроили переворот. Они принесли в жертву Шушу, затем Лачин, после этого Кяльбаджар, чтобы, как говорится, привлечь на свою сторону законный протест народа. Тем самым бывшая Нагорно-Карабахская автономная область де-факто с географической точки зрения соединилась с Арменией.

Величие азербайджанского народа еще раз проявилось в 1993 году. Народ обратился к великому лидеру и призвал его к власти, потому что азербайджанский народ знал, что только Гейдар Алиев может спасти его от той беды. Достигнутое в то время – в 1994 году прекращение огня было вынужденным шагом, и мы никогда не могли бы смириться с этим прекращением огня – ни мой отец, ни я. Он не дожил до этого дня. Мы, его продолжатели, осуществили его мечту и мечту азербайджанского народа и добились исторической Победы. Мы показали врагу его место, и сегодня враг бессилен перед нами. Сегодня одним лишь нашим требованием, не прибегая к каким-либо иным средствам, нам возвращаются четыре села Газаха. Возвращаются одним моим требованием, и так и должно быть. Так будет и дальше. Право слова здесь принадлежит нам. Мы – ведущее государство на Кавказе, мы ведущее государство в экономическом, политическом, военном плане, во всех аспектах, и все должны считаться с нами. Как Армения, так и стоящие за ней внешние круги, которые дают им ложные обещания, пожалеют, если не будут считаться с нами.

Сегодня оккупированные в 1990 и 1992 годах земли Газаха возвращаются нам без единого выстрела. Делимитация, демаркация проводятся на наших условиях, и это наша очередная победа.

Мы никогда не хотели войны, не хотим ее и сегодня. Нам не нужна война, нам нужны были наши земли. 28-летняя деятельность Минской группы была направлена против азербайджанского народа. Их лживые обещания и бездействие были не случайными. Они не хотели решать этот вопрос. Они обещали эти земли армянам. Как в советское время проармянски настроенный Горбачев, а затем и Ельцин обещали эти земли армянам, так же и Франция с Америкой давали им такие обещания. И сегодня посмотрите, кто, как говорится, играет главную роль среди тех, кто ополчился против нас – Франция и Америка. Надо открыто сказать, что больше всех Франция. И они должны знать, что ни один вопрос в этом регионе не будет решен вопреки нашей воле. Поездку какого-либо посла в Шушу не следует преподносить нам как одолжение. Хочет приехать, пусть приезжает, не приедет – и не надо. Как будто их поездка что-то меняет. Абсолютно ничего не меняет. Здесь, на этой земле право голоса принадлежит нам. Наша политика основана на международном праве и справедливости. Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция дает Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается. В любом случае, все знают, на что мы способны, на что способна наша Армия и как тверда наша воля. Никто не сможет устоять перед нами. Никто не может нам ничего диктовать и вмешиваться в наши внутренние дела. Мы будем делать то, что считаем нужным. После Второй Карабахской войны мы сказали Армении: давайте справедливо определим границу. Нет, если же вы этого не хотите, тогда скажем мы, граница будет там, где хотим мы. Что сделает, кому будет звонить, пусть хоть 100 раз звонит, каким будет результат? Я хочу еще раз сказать как азербайджанскому народу, так и тем, кто проявляет интерес к этому региону: отныне здесь ни один шаг не должен быть сделан без согласования с нами. Уверен, что меня слышат, они знают: если я что-то говорю, то я это делаю.

Сегодняшний праздник – двойной праздник для меня и для всех нас – еще раз показывает, что мы – миролюбивый народ, народ-созидатель. Армяне разорили Шушу, пытались арменизировать ее. Знакомясь сегодня с реконструкцией мечети Ашагы Говхар Ага, я на одной из внутренних колонн увидел крест. Хорошо, может ли в мечети быть крест? Те, кто закрывает на это глаза, обвиняет нас в каких-то преступлениях или деяниях, разве не видят этого? Разве они не видели, что Агдамскую мечеть превратили в хлев. Они разрушили 16 из 17 мечетей в Шуше, а одну попытались представить как мечеть, принадлежащую другому народу. Вернувшись сюда, мы сразу же отменили якобы проведенный там ремонт, и отстроили мечеть заново. Все наши города и села были разрушены вандалами. Никто не хочет видеть этого. Но каждый должен это увидеть и увидит. Потому что ни мы, ни мир не забудем армянский вандализм. Сколько бы ни пытались арменизировать Шушу, им это не удалось, потому что Шуша испокон веков была азербайджанским городом и сохранила свой азербайджанский облик даже в период оккупации. Если бы армяне, как говорится, считали ее родным себе городом, то тогда должны были отстраивать Шушу, а не разрушать ее. Ничего не построено. Мы пришли сюда, чтобы жить здесь вечно, и отныне Флаг Азербайджана будет вечно развеваться на этих землях.

Я еще раз сердечно поздравляю вас. Желаю вам счастья, здоровья. Живите здесь спокойно.

Х Х Х

Затем состоялась церемония вручения ключей.

Жители выразили признательность Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой.