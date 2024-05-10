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МИД Израиля разозлился из-за решения ГА ООН по Палестине

МИД Израиля разозлился из-за решения ГА ООН по Палестине

Решение Генеральной Ассамблеи ООН, касающееся прав Палестины в организации, вредит усилиям по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, передает ТАСС.

«Политический театр ООН принял искусственное, искаженное и бессмысленное решение, которое является наградой для убийц и насильников из [радикальной организации] ХАМАС и вредит усилиям по освобождению заложников», – прокомментировал Кац.

По мнению Каца, решение Генассамблеи является «посланием ООН полному страданий [ближневосточному] региону, что насилие окупается».

«Я благодарю всех, кто решил не поддерживать это извращение истины и встал на правильную сторону истории», – продолжил глава израильского МИД, отметив, что «будущее урегулирование будет достигнуто только путем прямых переговоров между сторонами (израильтянами и палестинцами – прим.)».

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