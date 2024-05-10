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Генассамблея расширила права Палестины в ООН

Генассамблея расширила права Палестины в ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН, сообщает РИА Новости.

Палестина имеет статус наблюдателя в ООН. В апреле США наложили вето на резолюцию Алжира в СБ ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за.

Принятая сегодня резолюция «рекомендует Совету безопасности положительно пересмотреть этот вопрос». Генассамблея ООН «определяет, что Государство Палестина имеет право на членство в ООН в соответствии со статьей 4 Устава и поэтому должно быть принято в члены Организации Объединенных Наций».

ГА ООН постановляет, что Палестина, начиная с 79-й сессии Генассамблеи, начинающейся в сентябре, получит дополнительные права и привилегии в организации. В числе прочего Палестина получит право делать заявления от имени групп стран, право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или под эгидой других органов ООН.

Теперь у Палестины будет право вносить предложения и поправки, в том числе от лица групп стран, право быть соавтором предложений и поправок, в том числе от имени групп государств, право выступать по мотивам голосования от лица групп.

При этом в тексте оговаривается, что Палестина в качестве государства-наблюдателя не имеет права голосовать в Генеральной Ассамблее или выдвигать свою кандидатуру в органы ООН.

Резолюция подтверждает право палестинского народа на самоопределение, в том числе право на его независимое Государство Палестина.

Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета безопасности.

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