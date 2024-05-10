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Генассамблея рекомендовала Совбезу ООН рассмотреть членство Палестины в организации

Генассамблея рекомендовала Совбезу ООН рассмотреть членство Палестины в организации

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции с рекомендацией к Совету Безопасности (СБ) вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации, сообщает ТАСС.

За резолюцию проголосовали 143 государства, 9 стран, в том числе Аргентина, Венгрия, Израиль, США и Чехия, проголосовали против, 25 воздержались. Принятие резолюции было встречено аплодисментами в зале Генассамблеи.

Документ состоит из девяти пунктов и, помимо рекомендации к Совбезу вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины в ООН, содержит положение о том, что «на исключительной основе и без создания прецедента» нужно наделить Палестину в ГА ООН рядом процедурных прав постоянного члена. В частности, Палестина сможет включать себя в список спикеров на заседаниях по ближневосточной тематике, предлагать поправки, а также выступать с процедурными предложениями от лица группы стран. Вместе с тем подчеркивается, что Палестина остается в качестве государства-наблюдателя и таким образом не имеет права голоса в Генассамблее, а ее представители не могут выдвигать свои кандидатуры на посты в органы ООН.

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