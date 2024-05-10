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Главное Политика

Президента Пакистана пригласили на COP29 в Баку

Президента Пакистана пригласили на COP29 в Баку

Президент Пакистана Асиф Али Зардари принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента COP29 Мухтара Бабаева.

Асиф Али Зардари поздравил Азербайджан с председательством на COP29 и выразил надежду, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата поддержит связанные с климатом финансовые потребности развивающихся стран.

Глава государства заявил, что высоко ценит пакистано-азербайджанские связи и заявил о заинтересованности в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах. Он призвал к развитию связей, двусторонних обменов и контактов между людьми для дальнейшего укрепления отношений между двумя братскими странами.

Мухтар Бабаев подчеркнул необходимость дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном, в частности в сфере туризма и культуры.

Президент Пакистана был приглашен к участию в COP29, которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года.

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Президента Пакистана пригласили на COP29 в Баку
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Президента Пакистана пригласили на COP29 в Баку

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