В Азербайджане совершенствуют законодательство в сфере борьбы с домогательствами на работе

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В Азербайджане будет усовершенствовано законодательство в целях обеспечения недопустимости сексуальных домогательств в трудовых отношениях.

Это отражено в дорожной карте на 2024 год по совершенствованию в соответствующей сфере по индикатору «Рабочая сила» доклада Business Ready Группы Всемирного банка, сообщает Report.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено до 1 сентября этого года подготовить и представить предложения по совершенствованию трудового законодательства для недопущения дискриминации и сексуальных домогательств в трудовых отношениях.