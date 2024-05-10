Алиев предупредил Армению и Францию: «Пусть никто на нас не обижается» |
Алиев: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами. Делимитация проводится на наших условиях |
Зеленский подтверждает наступление: армия РФ движется на север Харьковской области |
Мирзоян предложил Баку «не ограничиваться» подписанием мирного договора |
Россия готовится к масштабному наступлению в ближайшие недели |
Байрамов отбыл в Казахстан, МИД впервые обнародовал название обсуждаемого договора |
Определились все финалисты «Евровидения» (видео) |
Самбист Эльвин Багиров стал чемпионом Европы, победив Даллакяна |
Сегодня 101-ая годовщина со дня рождения Гейдара Алиева |
Главное Общество

В Азербайджане совершенствуют законодательство в сфере борьбы с домогательствами на работе

В Азербайджане совершенствуют законодательство в сфере борьбы с домогательствами на работе

В Азербайджане будет усовершенствовано законодательство в целях обеспечения недопустимости сексуальных домогательств в трудовых отношениях.

Это отражено в дорожной карте на 2024 год по совершенствованию в соответствующей сфере по индикатору «Рабочая сила» доклада Business Ready Группы Всемирного банка, сообщает Report.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено до 1 сентября этого года подготовить и представить предложения по совершенствованию трудового законодательства для недопущения дискриминации и сексуальных домогательств в трудовых отношениях.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане совершенствуют законодательство в сфере борьбы с домогательствами на работе
Общество

В Азербайджане совершенствуют законодательство в сфере борьбы с домогательствами на работе

2024/05/10, 19:08
Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Сус Лачинского района (фото)
Общество

Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Сус Лачинского района (фото)

2024/05/10, 18:05
Эксперт: В Азербайджане подорожают услуги традиционного такси
Общество

Эксперт: В Азербайджане подорожают услуги традиционного такси

2024/05/10, 17:40
Ильхам и Мехрибан Алиевы ознакомились с реставрационными работами в Шуше (фото)
Общество

Ильхам и Мехрибан Алиевы ознакомились с реставрационными работами в Шуше (фото)

2024/05/10, 17:30
Иракский мигрант застрелил в Турции директора лицея
Общество

Иракский мигрант застрелил в Турции директора лицея

2024/05/10, 17:10
В Азербайджане готовят новый законопроект по безработным
Общество

В Азербайджане готовят новый законопроект по безработным

2024/05/10, 16:27
Президент и первая леди приняли участие в открытии мечети Мамайы в Шуше после реставрации
Общество

Президент и первая леди приняли участие в открытии мечети Мамайы в Шуше после реставрации

2024/05/10, 16:04
Алиевы в Шуше. Фотографии
Общество

Алиевы в Шуше. Фотографии

2024/05/10, 15:15
Мехрибан Алиева поделилась публикацией, посвященной Гейдару Алиеву
Общество

Мехрибан Алиева поделилась публикацией, посвященной Гейдару Алиеву

2024/05/10, 14:26