Алиев предупредил Армению и Францию: «Пусть никто на нас не обижается» |
Алиев: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами. Делимитация проводится на наших условиях |
Зеленский подтверждает наступление: армия РФ движется на север Харьковской области |
Мирзоян предложил Баку «не ограничиваться» подписанием мирного договора |
Россия готовится к масштабному наступлению в ближайшие недели |
Байрамов отбыл в Казахстан, МИД впервые обнародовал название обсуждаемого договора |
Определились все финалисты «Евровидения» (видео) |
Самбист Эльвин Багиров стал чемпионом Европы, победив Даллакяна |
Сегодня 101-ая годовщина со дня рождения Гейдара Алиева |
Главное Политика

Алиев предупредил Армению и Францию: «Пусть никто на нас не обижается»

Алиев предупредил Армению и Францию: "Пусть никто на нас не обижается"

Наша политика основана на международном праве и справедливости. Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция дает Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу, передает Азертадж.

«Все знают, на что мы способны, на что способна наша Армия и как тверда наша воля. Никто не сможет устоять перед нами», – отметил глава государства.

Теги:
Из этой рубрики
Президента Пакистана пригласили на COP29 в Баку
Политика

Президента Пакистана пригласили на COP29 в Баку

2024/05/10, 19:22
Алиев предупредил Армению и Францию: "Пусть никто на нас не обижается"
Политика

Алиев предупредил Армению и Францию: «Пусть никто на нас не обижается»

2024/05/10, 18:36
Алиев: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами. Делимитация проводится на наших условиях
Политика

Алиев: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами. Делимитация проводится на наших условиях

2024/05/10, 18:33
Турция обратилась к Азербайджану для открытия консульства в Шуше
Политика

Турция обратилась к Азербайджану для открытия консульства в Шуше

2024/05/10, 18:08
Встреча послов США и Украины в Азербайджане
Политика

Встреча послов США и Украины в Азербайджане

2024/05/10, 15:48
Байрамов: Завершается установка пограничных столбов
Политика

Байрамов: Завершается установка пограничных столбов

2024/05/10, 15:34
Джейхун Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку мирным переговорам с Арменией
Политика

Джейхун Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку мирным переговорам с Арменией

2024/05/10, 15:25
МИД: Сегодняшние переговоры с Арменией будут способствовать процессу урегулирования
Политика

МИД: Сегодняшние переговоры с Арменией будут способствовать процессу урегулирования

2024/05/10, 13:40
Академик Адиль Гарибов: Азербайджан в состоянии начать собственные разработки ядерных технологий
Политика

Академик Адиль Гарибов: Азербайджан в состоянии начать собственные разработки ядерных технологий

2024/05/10, 10:47