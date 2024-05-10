Алиев предупредил Армению и Францию: «Пусть никто на нас не обижается»

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Наша политика основана на международном праве и справедливости. Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция дает Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу, передает Азертадж.

«Все знают, на что мы способны, на что способна наша Армия и как тверда наша воля. Никто не сможет устоять перед нами», – отметил глава государства.