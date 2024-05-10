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Алиев: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами. Делимитация проводится на наших условиях |
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Алиев: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами. Делимитация проводится на наших условиях

Алиев: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами. Делимитация проводится на наших условиях

Сегодня по одному нашему требованию нам возвращаются четыре села Газаха. Так будет и дальше. Право слова здесь принадлежит нам, мы – ведущее государство на Кавказе, мы ведущее государство в экономическом, политическом, военном плане, во всех аспектах, все должны считаться с нами.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу, передает Азертадж.

Глава государства отметил, что и Армения, и внешние круги, стоящие за ней, дающие им ложные обещания, пожалеют, если не будут считаться с нами.

Сегодня оккупированные в 1990 и 1992 годах земли Газаха возвращаются нам без единого выстрела. Делимитация, демаркация проводятся на наших условиях, и это – наша очередная победа, отметил Ильхам Алиев.

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