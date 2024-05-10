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Эксперт: В Азербайджане подорожают услуги традиционного такси

Эксперт: В Азербайджане подорожают услуги традиционного такси

В Баку будет расширена деятельность традиционной службы такси.

Об этом Qaynarinfo заявил эксперт в сфере транспорта Аслан Асадов, комментируя повышение тарифов на услуги частных пассажироперевозок.

Он подчеркнул, что наблюдаемый рост цен на услуги частного извоза продолжится.

«Воспользовавшись ситуацией, водители такси поднимут цены. Особенно резко будет возрастать стоимость услуги в праздничные дни. Приближается лето, рост продолжится и во время каникул. А в осенние месяцы, предполагаю, появятся альтернативные варианты», – отметил он.

Аслан Асадов считает, что к этому времени будут преобладать обращения, связанные с услугами традиционного такси.

«Такие такси укрепят свои позиции на рынке. И причиной этому станет запрет на использование автомобилей, прослуживших более 15 лет», – добавил он.

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