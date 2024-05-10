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Замглавы Госдепа: Визит Эрдогана в США может быть запланирован на июль, на саммит НАТО

Замглавы Госдепа: Визит Эрдогана в США может быть запланирован на июль, на саммит НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может поехать с ранее отложенным визитом в США в июле текущего года в связи с проведением саммита НАТО 12-13 июля. Об этом сказал замгоссекретаря США Джон Басс во время выступления на заседании 39-го Американо-турецкого совета в Вашингтоне.

«Мы с нетерпением ждем возможности принять президента Эрдогана у нас на саммите НАТО в июле. Турция сыграла важную и позитивную роль в контексте украинского конфликта», – приводит слова Басса газета Yeni Akit.

Дипломат также отметил, что Анкара провела важную работу в вопросах разрешения многих региональных кризисов. Изначально визит Эрдогана в США планировался, по заявлениям турецких властей, на начало мая. СМИ сообщали, что это должно было быть 9 мая.

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