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Украина вышла из соглашения СНГ о полетах воздушных судов спецназначения

Украина вышла из соглашения СНГ о полетах воздушных судов спецназначения

Украина приняла решение о выходе из соглашения о полетах воздушных судов спецназначения в рамках СНГ, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«С целью обеспечения национальной безопасности, усиления мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины Киев выходит из Соглашения о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, подписанного 22 января 1993 года в Минске», – написал Мельничук.

Соглашение касается полетов воздушных судов специального назначения с главами государств, председателями Верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Беларусью, Сирией, а также в рамках СНГ.

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