В Азербайджане готовят новый законопроект по безработным

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В Азербайджане будут подготовлены новые законопроекты, касательно безработных и соискателей.

Это отражено в дорожной карте на 2024 год по внедрению улучшений и коммуникаций в соответствующей области, основанной на отчете Business Ready Группы Всемирного банка.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено до 1 июля текущего года подготовить и представить законопроекты, направленные на повышение эффективности мер по трудоустройству для безработных и соискателей, а также разработать внедрение новых механизмов с учетом прогрессивной международной практики в этой сфере