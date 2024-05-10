В WhatsApp полностью изменили дизайн

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Разработчики WhatsApp анонсировали масштабный редизайн мессенджера на Android и iOS. Об этом компания объявила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Обновленный дизайн лишился зеленой цветовой схемы, которая стала белой или черной в зависимости от системной темы. При этом зеленый цвет остался — им выделены значки уведомлений и функциональные кнопки.

Кроме того, в Android-версии приложения панель навигации была перемещена в нижнюю часть экрана, что делает мессенджер похожим на версию на iPhone.

Разработчики отмечают, что они уделили внимание темному режиму, который теперь обеспечивает более высокий уровень контрастности и глубокие темные оттенки, что снижает нагрузку на зрение в условиях недостаточного освещения.

Также в верхней части экрана появилась панель поиска, в которую интегрирована нейросеть Meta (признана в России экстремистской и запрещена) AI. Вероятнее всего, этот искусственный интеллект не будет работать на территории России.

Обновленную версию дизайна уже начали распространять среди пользователей WhatsApp на Android и iOS.