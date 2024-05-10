Россия предприняла попытку прорыва обороны под Волчанском: идет эвакуация населения

156 Просмотров

Минобороны Украины прокомментировало сообщения об обострении ситуации на севере Харьковской области. По заявлению ведомства, в течение минувших суток на Волчанском направлении российская армия наносила авиаудары с применением управляемых авиационных бомб, а с началом ночи усилила артобстрелы переднего края обороны.

«Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности», — говорится в сообщении.

По заявлению украинского военного ведомства, для усиления обороны на этом участке фронта подтянуты резервные подразделения.

«Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и близлежащих населенных пунктов», — сообщил глава местной администрации Тамаз Гамбарашвили «Громадському радіо».

«Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу. Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении», — пишет глава Харьковской ОВА.