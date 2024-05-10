Мехрибан Алиева поделилась публикацией, посвященной Гейдару Алиеву

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В публикации говорится:

«Светлая, добрая память о Гейдаре Алиеве навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим».