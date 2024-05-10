Мехрибан Алиева поделилась публикацией, посвященной Гейдару Алиеву

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
В публикации говорится:
«Светлая, добрая память о Гейдаре Алиеве навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим».
Heydər Əliyevin nurlu, xoş xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır. Xatirimizdədir, sevgi ilə anırıq.
Светлая, добрая память о Гейдаре Алиеве навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим. pic.twitter.com/M6sLLtxZUn
— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) May 10, 2024