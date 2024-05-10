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В США попросят исключения на запрет импорта урана из России

В США попросят исключения на запрет импорта урана из России

Крупнейшая американская компания в области ядерного топливного цикла Centrus после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с просьбой внести исключения на запрет импорта материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам. Об этом в компании заявили порталу Axios, передает РИА Новости.

Сенат США одобрил законопроект, запрещающий импорт урана из России, 30 апреля. Инициатива вступает в силу через 90 дней после принятия закона. При этом американское законодательство включает положение, позволяющее делать исключения на запрет до 2027 года, если они отвечают национальным интересам США.

«Когда закон будет принят, мы подадим заявку на исключение со стороны министра энергетики и других соответствующих правительственных учреждений, чтобы запросить разрешение на продолжение поставок низкообогащенного урана нашим клиентам», — заявили в компании.

По словам представительницы Centrus Линдси Гейслер, быстрое исключение запрета на импорт имеет решающее значения для всей атомной отрасли США.

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