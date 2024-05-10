МИД: Сегодняшние переговоры с Арменией будут способствовать процессу урегулирования

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Глава МИД Азербайджана уверен, что сегодняшние переговоры с Арменией будут способствовать процессу урегулирования.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе сегодняшней встрече с казахстанским коллегой выразил уверенность в том, что на фоне последнего соглашения, достигнутого между комиссиями по делимитации Азербайджана и Армении, сегодняшние переговоры будут способствовать процессу урегулирования, сообщили в МИД.

Говоря о текущей ситуации, возможностях и вызовах в регионе в постконфликтный период, министр Джейхун Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку и активность в направлении продвижения двустороннего мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Через несколько часов в Алматы начнутся переговоры глав МИД Азербайджана и Армении.