Переговоры Байрамова и Мирзояна – больше не тема № 1

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Сегодня в казахстанском городе Алматы состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Еще за несколько дней до этого события в принципе уже была известна повестка дня и оглашены основные темы для обсуждения. Во всяком случае, армянская сторона их изложила следующим образом: вопрос взаимного признания территориальной целостности двух стран, письменное подтверждение обязательств государств, возможность открытия транспортной инфраструктуры и торговых маршрутов в регионе.

Темы важные, а учитывая напряженные отношения между государствами, они вообще кажутся сложными. Но так ли это на самом деле? Ведь еще несколько лет тому назад невозможно было представить, что представители армянской стороны, да еще такого высокого уровня, будут говорить о том, что собираются обсудить с официальными лицами Азербайджана вопрос транспортных коридоров или признания территориальной целостности Армении без всяких претензий на азербайджанские земли.

И само это свидетельствует о том, что сложная часть политических отношений между странами уже пройдена и теперь дело, как говорится, за малым, – за обсуждениями и подгонкой взаимных интересов. Причем основу сегодняшних обсуждений заложили два базовых события. Первое, это, безусловно, событие 10 ноября 2020 года, то есть подписание Трехстороннего заявления глав Азербайджана, Армении и России. А второе – это договоренность, достигнутая в ходе прямых переговоров между Администрацией президента Азербайджана и Канцелярией премьер-министра Армении о запуске мирного процесса. То событие, произошедшее 7 декабря 2023 года, стало шоком для многих, внимательно отслеживающих ситуацию на Южном Кавказе государств, из добрых ли намерений или из совершенно не дружественных интересов, но активно вмешивающихся в мирные процессы.

Почему именно эти два события? Да, Трехстороннее заявление глав государств было подписано Арменией под нажимом России, но основным фактором, заставившим страну, на протяжении 30 лет удерживавшей под оккупацией азербайджанские территории, пойти на этот шаг, конечно же, стал полный разгром своих войск в Карабахе. Как бы там ни было, но тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян взял на себя множество обязательств, которые рано или поздно должен был выполнить. Некоторые из них частично или полностью были реализованы еще тогда, например, обмен пленными или телами погибших солдат, а некоторые, такие как полное открытие всех транспортных коммуникаций с армянской стороны, не выполнены до сих пор.

Но лед тронулся уже в момент подписания того документа, а включенность в процесс первых лиц государств свидетельствует о знаковости события.

С тех пор прошло всего несколько лет, и мы все видели, как разворачивались события вокруг Карабаха и непосредственно в самом регионе. В виду того, что армянская сторона не торопилась выполнять обязательства по выводу с азербайджанской территории вооруженных формирований, в сентябре 2023 года Азербайджанской армии пришлось вмешаться в вопрос и в ходе однодневной локальной антитеррористической операции заставить эти силы покинуть азербайджанские земли. Заодно, почему-то, желание покинуть карабахскую территорию выразили и проживавшие там армяне, хотя руководство Азербайджана гарантировало им неприкосновенность и все те гражданские права, которыми обладают все граждане нашей страны.

Но… решение было принято и армянское население 30-40 тысяч человек добровольно совершило массовый исход, что, кстати, не помешало им впоследствии заявить о том, что тогда из Карабаха выехали 100 тысяч человек. Но это было на первых порах, а теперь они говорят о 150 тысячах уехавших армян и не исключено, что в будущем эта цифра еще возрастет и когда-нибудь превысит те 1,5 млн человек беженцев, – цифру, которую они нафантазировали по поводу вымышленного армянского «геноцида» в Турции в начале прошлого века.

Впрочем, мы отвлеклись… Вторым знаковым событием в процессе мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, как было отмечено выше, следует считать договоренность, достигнутую в ноябре прошлого года. Принятое тогда заявление Администрации президента Азербайджана и Канцелярии премьер-министра Армении было беспрецедентным как по форме, так и по содержанию. По форме, потому что страны пошли на это, несмотря на не просто натянутые отношения между ними, но и на фоне случавшихся на границе перестрелок и частых нарушений с армянской стороны режима прекращения огня. Согласитесь, что в таких условиях сложно вообще о чем-либо договариваться. Но соглашение состоялось и даже было распространено в виде заявления с нашей стороны на уровне Администрации президента Азербайджана, а с сопредельной – Канцелярии премьер-министра Армении. И в нем говорилось об обмене пленными, о том, что Армения поддержала Азербайджан в инициативе по проведению осенью нынешнего года в Баку климатического саммита СОР29, и о многом другом. И таким образом, фактически была заложена основа для подписания в будущем мирного соглашения между сторонами.

Именно исходя из сказанного, и следует считать нынешнюю встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы лишь рабочим процессом, событием, которое лишь отточит детали уже свершившихся договоренностей на высоком уровне. Хотя, конечно, никто не говорит о том, что такого рода встречи не нужны. Они необходимы, хотя бы потому что между сторонами осталось обсудить еще много неразрешенных вопросов. Здесь и процесс делимитации и демаркации границ, который, судя по сообщению сторон, идет своим чередом. Причем никто никого не торопит и не стопорит процесс. Все понимают, что процесс этот сложный, сопряжен с определенными проблемами, вытекающими из недовольства армян, проживающих на некогда захваченных азербайджанских территориях. Но главное, что делимитация и демаркация уже проводятся, пограничные столбы устанавливаются, а остальное – уже детали.

Хотелось бы провести еще одно сравнение сегодняшней алматинской встречи с переговорами такого уровня, что вписывает ее в разряд «текучек». Помните сколько шуму было на протяжении последних двадцати лет в связи со статусом Каспия? Пять прикаспийских государств никак не могли договориться между собой о шельфах, морских акваториях, месторождениях, по экологическим вопросам и всему тому, что регулярно формировало каспийскую повестку дня. Но в августе 2018 года страны все же подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Кто-нибудь с тех пор вспоминает о Каспии как о предмете межгосударственного спора? Нет. Однако встречи на уровне глав МИД прикаспийских государств проводятся регулярно и стороны обсуждают все ту же текучку, вытекающую из Конвенции и другие формирующиеся по ходу вопросы, связанные с совместной эксплуатацией моря. Точно также и алматинская встреча глав МИД Азербайджана и Армении – это лишь обсуждение деталей по уже свершившемуся факту мира между странами. Он еще не закреплен на уровне официального мирного соглашения, но, думается, и за этим дело не станет.

Рауф Насиров