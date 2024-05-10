ХАМАС добивается прекращения огня на три месяца

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Палестинское радикальное движение ХАМАС на переговорах о сделке с Израилем добивается соглашения о первоначальном прекращении огня в секторе Газа на 12 недель. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, требование о длительной гуманитарной паузе в боевых действиях на первом этапе сделки является «серьезным препятствием» в переговорном процессе.

По информации источников, на более раннем этапе консультаций, которые ведутся при помощи посредников, ХАМАС было согласно на переговоры «в течение первых шести недель паузы в боевых действиях» до наступления второго этапа сделки. Источники расценивают новое требование палестинских радикалов как «очевидный перелом».

По данным канала, израильские официальные лица категорически не согласны на условие о длительном прекращении огня в анклаве, поскольку пауза в боевых действиях на несколько месяцев «затруднит возобновление войны и отправку израильских войск обратно в сектор Газа», то есть фактически положит конец операции. Кроме того, по информации источника, Израиль не согласен брать на себя обязательство о длительном режиме прекращения огня прежде, чем будут освобождены заложники.