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Баку, Астана и Бишкек приступили к разработке связанного с Каспием ТЭО проекта

Баку, Астана и Бишкек приступили к разработке связанного с Каспием ТЭО проекта

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергетических систем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря.

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге, передает Trend.

«Проведена предварительная работа со странами Евросоюза, которые выразили заинтересованность в приобретении чистой электроэнергии. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря, что позволит нам поставлять чистую возобновляемую энергию на премиальные рынки. Речь идет о достаточно большом объеме инвестиций», – сказал он.

Министр пояснил, что в рамках проекта подразумевается использование ветропотенциала Прикаспийской зоны и зоны Арала для экспортных поставок электроэнергии.

«Сейчас мы приступили к разработке технико-экономического обоснования проекта, в соответствии с ним будут определены сроки строительства. По ТЭО планируется получить до конца года предварительные результаты», – добавил Саткалиев.

Напомним, что 1 мая в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик.

Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран с осуществлением наиболее оптимальной с технической и экономической точек зрения торговли «зеленой» энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

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