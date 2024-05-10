11-12 мая ожидается мощная магнитная буря (фото)

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За последние три дня на Солнце произошли вспышки классов М и Х. Выброс корональной массы, вызванный вспышкой X.2.2, направлен в сторону Земли и должен достичь Земли 11 мая.

Как сообщили АПА на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, из-за активности некоторых областей 8-9 мая геомагнитная буря в течение дня будет меняться преимущественно между G1-G3. 11 мая в 09:00-12:00 по бакинскому времени магнитная буря усилится до уровня G4. С 13 мая геомагнитное поле снизится до нормального уровня.