Джейхун Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку мирным переговорам с Арменией

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне за оказание поддержки мирным переговорам с Арменией, говорится в публикации главы внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети «X».

Напомним, сегодня в Алматы стартовали переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями главы внешнеполитических ведомств проведут обсуждения по подготовке мирного договора между странами.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал согласие Азербайджана и Армении провести переговоры на уровне глав МИД в Алматы, назвав эту встречу символичной.