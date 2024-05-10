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Армянская оппозиция не определилась с кандидатурой премьера

Армянская оппозиция не определилась с кандидатурой премьера

Армянская оппозиция, которая с 9 мая начала массовые акции в Ереване, пока не определилась с кандидатом в премьер-министры в случае процесса импичмента в отношении действующего главы правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщил журналистам лидер протестного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт.

«Это уже вторая часть процесса. Сейчас народ просыпается. Что касается кандидата, то идут обсуждения, может, он не будет из действующих политических сил», – отметил он.

Вечером 9 мая в ходе многотысячного митинга архиепископ Баграт заявил, что оппозиционные фракции «Честь имею» и «Армения» начнут процесс импичмента в отношении Пашиняна. Однако для завершения процесса оппозиция нуждается в подписи еще одного депутата, чтобы вопрос вошел в повестку парламента.

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