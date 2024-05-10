В Шуше завершены работы по строительству сейсмологической станции

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В Шуше завершены работы, связанные со строительством сейсмологической станции.

Об этом заявил журналистам генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли, сообщает Trend.

По его словам, остались работы по благоустройству и установке станции.

Он также отметил, что данная станция была подарена Управлением по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

«Это будет 4-я скважинная станция в Азербайджане. Она будет располагаться на глубине 100 метров. Мы проведем комплексные исследования на всех освобожденных территориях. Переселенные туда граждане будут обеспечены работой», – добавил он.