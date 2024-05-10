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Новое нападение на судно в Аденском заливе

Новое нападение на судно в Аденском заливе

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе.

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 195 морских милях к востоку от йеменского Адена, – говорится в сообщении. – Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», – добавили в центре.

По данным UKMTO, инцидент, которые центр классифицирует как нападение, произошел в 07:57 мск. Сведения получены от капитана атакованного судна. Дополнительной информации о происшествии пока не приводится.

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