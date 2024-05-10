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В Армении ожидаются акции неповиновения

В Армении ожидаются акции неповиновения

Глава Тавушской епархии, архиепископ Баграт Галстанян заявил, что никогда не обсуждал со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном его кандидатуру на пост премьера в случае победы протестного движения, сообщают армянские СМИ.

Выступая на площади Республики, он отметил, что вопроса выдвижения кандидатуры Кочаряна в повестке нет. По его словам, противники движения сами создали этот миф.

«Я с Робертом Кочаряном встречался всего лишь раз в жизни – в 2001 году, когда вместе с Католикосом посещал семинарию Вазгенян на Севанском полуострове. Всего лишь один раз, встреча длилась не более пяти минут», – сказал священнослужитель.

На вопрос, может ли быть предложена кандидатура бывшего омбудсмена Армана Татояна, архиепископ ответил положительно.

Отметим, что в Армении ожидаются мирные акции неповиновения.

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