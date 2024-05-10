Биньямин Нетаньяху: Если придется, то мы будем стоять за себя в одиночку

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Нетаньяху: У Израиля хватит сил, чтобы сражаться в одиночку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне международной критики из-за израильской военной операции в секторе Газа выразил готовность израильтян в случае необходимости сражаться в одиночку. «Если нам придется стоять за себя в одиночку, то мы будем стоять за себя в одиночку. Если нужно, мы будем драться ногтями и победим», – заявил он в видеообращении.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил Израилю дальнейшим сокращением военных поставок на случай, если тот начнет масштабную военную операцию в палестинском городе Рафах, где скопились более миллиона беженцев, спасающихся от боев в других районах сектора Газа. «Если израильские военные войдут в густонаселенные районы города, то это будет иметь последствия для поставок вооружений. Для масштабного вторжения оружия не будет», – предупредил Байден в интервью телекомпании CNN.

В ответ Нетаньяху напомнил о войне за независимость Израиля 1948 года. «В войне за независимость 76 лет тому назад нас было мало против многих. У нас не было оружия, в отношении Израиля даже действовало эмбарго на поставку вооружений, но мы все равно победили», – указав израильский премьер, отметив при этом, что по сравнению с тем временем Израиль стал гораздо сильнее и, помимо всего прочего, сплочен и един в стремлении победить врагов.