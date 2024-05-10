Украина атаковала крупнейший НПЗ в Калужской области России

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В Калужской области РФ беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате прилетов возник пожар.

По данным СМИ, в Дзержинском районе недалеко от станции Полотняный завод около часа ночи раздались несколько мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

Очевидцы рассказали, что перед этим были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы «Первый завод».

ООО «Первый завод» – крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России. Основной комплекс по переработке товарной нефти и газоконденсата. Номинальная мощность по переработке нефти составляет 1,2 миллиона тонн в год. Этот НПЗ уже атаковали 15 марта.