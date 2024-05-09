Лукашенко боится ядерного армагеддона

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Всем людям необходимо сплотиться, чтобы не допустить Третьей мировой войны и ядерного апокалипсиса. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться», — заявил он.

Президент подчеркнул важность голос всех, кто выступает в защиту мира и стремится к сотрудничеству, особенно в условиях отвержения диалога Западом. По его словам, таких голосов сейчас не слышно. «Чем закончилось подобное молчание в прошлом веке, мы знаем. Сегодня нас опять хотят столкнуть в ту же пропасть», — обратил внимание Лукашенко.