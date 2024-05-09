Акопян: Путину с Пашиняном говорить было особо не о чем

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Российский президент, по всей вероятности, высказал свое мнение о публичной критике России со стороны армянского премьера. Об этом сказал политтехнолог Виген Акопян, комментируя встречу Путин-Пашинян.

Встреча премьера Армении Никола Пашиняна и главы РФ Владимира Путина состоялась в Москве 8 мая после саммита ЕАЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи заявил, что на встрече лидеров двух стран в Москве был согласован вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении.

По словам Акопяна, которые приводит «Спутник», эта встреча была достаточно важной, не чисто рабочей.

«До сих пор многое об армяно-российских отношениях говорил Никол Пашинян, поднимал много вопросов, часто выступал очень жестко. И для многих это стало основанием считать, что Армения меняет свой геополитический вектор», – сказал Акопян.

Он обратил внимание на то, что до встречи помощник Путина Юрий Ушакова заявил, что будут поставлены все точки над i. Это предполагало, что президент РФ не публично ответит на все претензии армянского премьера. То есть, это была встреча, на которой Путин выразил позицию России.

«Иными словами Путин скорее всего сказал все то, что в России думают как о Пашиняне, так и о политике нынешних армянских властей», – сказал Акопян.

Сама встреча продлилась всего час или около того – это относительно мало. Это, по мнению политтехнолога, означает, что участникам говорить было особо не о чем.

Либо все было уже обговорено, либо каждая сторона просто высказала свою позицию. При этом говорил скорее всего главным образом Путин – учитывая, что ему было что сказать в непубличном формате. Не случайно он напомнил о роли РФ в экономике Армении.

«Во время открытой части встречи Путин прямо указал на то, что бенефициар ЕАЭС номер один – это Армения, торговый оборот которой с 2015 г. вырос в 14 раз. В первую очередь за счет экспорта в РФ», – сказал Акопян.

Что касается договоренности о выводе российских пограничников из ряда областей Армении, то это, по его словам, говорит о серьезных проблемах в военно-политической сфере.

Не исключено, что и сам Путин сделал дипломатический шаг – предложил вывести 102-ю военную базу или пограничников с иранской и турецкой границы, на что Пашинян возразил – такой необходимости пока нет, отметил политтехнолог.

Можно также предположить, что обсуждался и вопрос членства Армении в ОДКБ, считает эксперт.

«Предполагаю, что Путин прямым текстом сказал Пашиняну, что в РФ считают нецелесообразным членство Армении в ЕАЭС в случае ее выхода из ОДКБ», – отметил Акопян.