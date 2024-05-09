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Борец Сабах Шариати пробился на Олимпиаду

Борец Сабах Шариати пробился на Олимпиаду

Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля стал обладателем лицензии на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в этом году.

Выступавший в весовой категории 130 килограммов Сабах Шариати добился этого успеха на Мировом олимпийском квалификационном турнире по борьбе в Стамбуле, сообщает «Азертадж». Лицензию на Олимпийские игры спортсмен завоевал, победив по принципу последнего очка в полуфинале борца из Беларуси Павела Глинчука со счетом 1:1.

Следует отметить, что это 23-я лицензия Азербайджана на летнюю Олимпиаду в Париже.

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