На ВДНХ рассказали о роли Азербайджана в победе над фашизмом (фото)

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9 мая в павильоне «Азербайджан» выставочного центра достижений народного хозяйства (ВДНХ) прошли мероприятия, посвященные роли Азербайджана в победе над фашизмом в 1941-1945 годах.

В павильоне открылась фотовыставка под названием «Роль Азербайджанской ССР в победе над фашизмом», сообщает АПА.

Гостям павильона рассказали о сыновьях и дочерях Азербайджана, приближавших День Победы своим воинским трудом и доблестью, о жизненных историях выдающихся азербайджанских врачей, композиторов, писателей, легендарных разведчиков, известных полководцев.

Директор павильона Саадат Кадырова поздравила участников мероприятия с Днем Победы над фашизмом.

«Азербайджанский народ своим героизмом и трудом на полях сражений и в тылу приблизил эту победу. Азербайджанская нефть сыграла ключевую роль в этой победе. Гитлеровцы понимали, что, захватив Баку, они смогут перерезать главную артерию, снабжавшую фронт топливом. Азербайджанский народ, стоя плечом к плечу со всеми народами бывшего Советского Союза, победил фашизм», – отметила она.

Саадат Кадырова подчеркнула, что Азербайджан пережил ужасные последствия оккупации в новейшей истории.

«Сегодня как никогда важно правильно оценить историю. Если вспомнить Ходжалы, то можно говорить об ужасных последствиях геноцида против мирного населения. Поэтому этот день имеет особое значение для нас, азербайджанцев. Москвичи и гости столицы приходят к нам в павильон, с интересом смотрят исторические фотографии, смотрят фильмы об азербайджанских героях, имена которых золотыми буквами вписаны в историю победы», – добавила директор павильона.

Директор российского Института политических исследований Сергей Марков в интервью журналистам отметил, что Азербайджан сыграл огромную роль в победе над злом XX века – фашизмом.

«В военных операциях приняли участие более полумиллиона азербайджанцев. Большое количество людей было удостоено военных орденов и медалей, звания Героя Советского Союза. В Азербайджане труженики фронта трудились, не покладая рук. Именно азербайджанская нефть обеспечила топливом наши танки и самолеты, которые разгромили врага», – подчеркнул Марков.

В течение дня в центральном зале павильона на ВДНХ демонстрировались фильмы азербайджанских кинорежиссеров о Великой Отечественной войне, современные документальные и художественные фильмы о подвигах героев.