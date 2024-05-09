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Зеленский отправил в отставку главу государственной охраны из-за готовившегося покушения

Зеленский отправил в отставку главу государственной охраны из-за готовившегося покушения

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу государственной охраны Сергея Рудя.

Указ об увольнении опубликован на сайте украинского президента.

О причине такого решения не сообщается. Рудь был начальником Управления госохраны с 2019 года.

Ведомство подчиняется президенту Украины, в его задачу входит охрана высших должностных лиц, в первую очередь, обеспечение безопасности главы государства.

7 мая СБУ сообщила об аресте двух полковников госохраны, подозреваемых в подготовке покушения на президента Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, руководителя ГУР Кирилла Буданова и других высших должностных лиц.

В ведомстве утверждают, что арестованные мужчины входили в агентурную сеть ФСБ, организаторами которой были трое сотрудников девятого управления департамента оперативной информации пятой службы ФСБ – Максим Мишустин, Дмитрий Перлин и Алексей Корнев.

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