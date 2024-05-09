Еще один разоблачитель Boeing рассказал про дефекты

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Бывший менеджер по качеству компании Spirit AeroSystems – основного поставщика Boeing, который производит большую часть самолетов 737 Max – сказал, что он обнаружил «от 50 до 100, 200» дефектов на фюзеляжах, но ему было приказано «преуменьшить» недостатки.

Сантьяго Паредес официально стал последним разоблачителем Boeing, выступив всего через несколько дней после того, как другой разоблачитель и сотрудник Spirit неожиданно умер от «быстро распространяющейся инфекции».

«Я обнаружил много недостающих креплений, много погнутых деталей, иногда даже отсутствующих деталей», — рассказал CBS Паредес, покинувший компанию в 2022 году.