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В Белом доме заявили, что Израиль продолжает получать от США большинство вооружений

В Белом доме заявили, что Израиль продолжает получать от США большинство вооружений

Израиль по-прежнему получает от Соединенных Штатов подавляющее большинство запрашиваемых вооружений.

Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя предупреждение президента США Джо Байдена о готовности прекратить поставки оружия Израилю в случае вторжения в палестинский город Рафах.

«Все говорят о постановке [Соединенными Штатами] на паузу [передачи Израилю одной] партии оружия. [Но] поставки оружия Израилю все еще продолжаются. Они (власти еврейского государства – прим.) все еще получают подавляющее большинство всего того, что им нужно для самообороны», – подчеркнул Кирби.

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