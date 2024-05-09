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Лидер протестов в Армении рассказал, как будет добиваться отставки Пашиняна

Лидер протестов в Армении рассказал, как будет добиваться отставки Пашиняна

Лидер протестов в Армении Баграт Србазан не дождался ответа от премьер-министра Армении Никола Пашиняна на свое требование об отставке и обнародовал план, как он собирается добиваться отставки Пашиняна:

Первый шаг – добиться того, чтобы парламент выразил вотум недоверия Пашиняну. Србазан сообщил, что для реализации этой цели он намерен начать консультации со всеми фракциями парламента. Если не получится, то протестующие начнут мирные акции гражданского неповиновения, заявил далекий от политики поп.

«А уже на третьем этапе мы объявим о победе духовной Армении», – заявил Србазан.

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