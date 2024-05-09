Макрону предложили подлечиться из-за идей об отправке войск Запада в Украину

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Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини резко высказался об идее отправки войск стран Запада на территорию Украины. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По его словам, нужно лечить тех, кто думает и говорит об отправке войск в Украину «как о чем-то нормальном». В частности, речь идет о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего премьер-министра Италии Марио Монти, чьи заявления, с точки зрения Сальвини, «являются опасными».

Он подчеркнул, что если они так хотят воевать, то пусть самостоятельно отправляются в Украину.