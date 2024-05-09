Омер Болат: «Решения об остановке импорта и экспорта с Израилем остаются в силе»

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Министр торговли Турции Омер Болат считает, что заявления МИД Израиля о якобы смягчении введенного Анкарой торгового эмбарго предназначены в большей степени для внутренней израильской аудитории.

«Насколько мы видим, эти заявления министра, написанные на иврите, по большей части предназначены для внутренней аудитории, для того чтобы приободрить сторонников. Это совершенно выдуманные, необоснованные утверждения. С нашей стороны никаких изменений нет. Решения об остановке импорта и экспорта с Израилем остаются в силе. Все соответствующие распоряжения были переданы в таможенные органы, и они не регистрируют никакие товары на этом направлении», – сказал министр в эфире телеканала TRT. Он также отметил, что решение Турции о введении эмбарго «было встречено западной и в целом международной общественностью с одобрением».

Министр напомнил, что его страна «на протяжении 7 месяцев, пока продолжаются убийства в секторе Газа, ведет планомерную работу, чтобы остановить происходящее, продолжает контакты с другими странами, чтобы убедить их оказывать активное давление на Израиль». Относительно перспективы снятия торгового эмбарго Болат повторил, что ограничения будут отменены, когда «прекратятся нападения Израиля на Газу, будет обеспечено прекращение огня и беспрепятственная доставка гумпомощи палестинцам».