ВС Швеции направит Украине 28 млн евро

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Вооруженные силы Швеции перечислят Украине €18 млн, которые поступят в три коалиции в рамках Контактной группы по обороне Украины и €10 млн в фонд НАТО для Украины.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны.

Глава шведского оборонного ведомства Пол Йонсон, слова которого приводятся в тексте, подчеркнул, что королевство продолжит поддерживать Украину, «пока это необходимо». «Шведская поддержка будет постепенно использоваться для закупки новой промышленной продукции для передачи Украине. За счет этих взносов в фонды мы можем укрепить оборону Украины в области борьбы с дронами, разминировании и усиления потенциала украинского флота», – сказал министр.