Оппозиция собрала в Ереване многотысячный митинг

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Несколько тысяч сторонников движения «Тавуш во имя родины» собрались на площади Республики в центре Еревана, чтобы выразить свой протест правительству Армении, сообщают армянские СМИ.

Акцию транслируют в режиме реального времени армянские новостные порталы.

В это время вся площадь Республики заполнена людьми, к ним уже присоединился лидер движения «Баграт» архиепископ Галстанян. Рядом с площадью расположены полицейские силы и спецтехника.

Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников запланированной 9 мая акции протеста, пообещав, что «любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов».