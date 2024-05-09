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Глава ИВ заменил памятник воинам ВОВ на склад

Глава ИВ заменил памятник воинам ВОВ на склад

В Пираллахинском районе Баку на месте памятника героям Великой Отечественной войны (1941-1945), одержавшим победу над фашизмом, построен склад.

Недовольные сносом монумента и запущенным состоянием парка местные жители выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«Это произошло после назначения Васифа Иманова в 2013 году главой Исполнительной власти района», – сообщила гражданка Baku.TV.

Заведующий юридическим отделом ИВ Самир Гусейнов, заявил, что памятник снесли, поскольку он не соответствовал генеральному плану города, а также находился в аварийном состоянии.

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