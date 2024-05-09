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Зеленский: В этой битве должна победить жизнь

Зеленский: В этой битве должна победить жизнь

Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов.

Об этом говорится в публикации президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети «Х».

«Сегодня я приветствовал главу Европарламента Роберту Метсолу, [прибывшую в Украину в День Европы]. Мы работаем сообща, чтобы укрепить наши позиции в защите Украины, нашего региона и Европы в целом. Сейчас, спустя семьдесят девять лет после победы над нацизмом, наша Европа, к сожалению, снова стала полем битвы, где решается судьба не только нашего украинского народа, но и многих других народов», – написал он.

По словам президента, в этой битве должна победить жизнь. «Очень важно, что мы не одиноки в этой битве, солидарность многих наций, смелых и принципиальных людей жизненно важна», – подчеркнул Зеленский.

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