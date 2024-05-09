ЕК примет 14-й пакет санкций против РФ

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон подтвердила подготовку в рамках 14-го пакета санкций против России ограничений на реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты в третьи страны и мер против производств СПГ. Еврокомиссар от Эстонии подчеркнула, что эти ограничения должны быть утверждены на саммите ЕС 27-28 июня.

«Я с оптимизмом смотрю на перспективу единогласного одобрения 14-го пакета. Но все это может произойти только в Европейском совете (саммит ЕС – прим. ТАСС), а главы правительств, насколько мне известно, соберутся там не раньше июня», – сказала Симсон в интервью эстонскому гостелерадио ERR.

По ее словам, в число мер, предложенных Еврокомиссией в рамках 14-го пакета, входит «ограничение доходов РФ от продажи СПГ путем запрета на использование инфраструктуры ЕС для перевалки российского СПГ в третьи страны». Пакет, одобренный Еврокомиссией на прошлой неделе, начали обсуждать в среду постпреды стран – членов ЕС в Брюсселе, отмечает ERR.

Симсон добавила, что Еврокомиссия намерена попытаться подорвать будущие доходы России от экспорта СПГ, поэтому она намерена ввести технологические ограничения против российских СПГ-терминалов.